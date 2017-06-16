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Бегунья Сивкова пока не планирует выступать в зарубежных турнирах

Спорт
16 июня, 16:19 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Следующим стартом для спортсменки станет Мемориал Знаменских

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России в беге на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, пока не планирует выступать за рубежом. Об этом Сивкова сообщила ТАСС.

"Для меня этот сезон складывается непросто, - отметила Сивкова. - Я пока никак не могу набрать нужные кондиции. Решила, что пока не приду по-настоящему в себя, то не буду выступать за границей. Следующим стартом для меня станет Мемориал Знаменских".

Мемориал Знаменских состоится в подмосковном Жуковском с 1 по 2 июля.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов.

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