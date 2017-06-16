Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитом

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев является фаворитом перед реваншем против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявил промоутер Боб Арум.

"Мне нравится Сергей Ковалев, нравится как он боксирует, - сказал Арум. - Ковалев - фаворит в этом бою, и он победит. Возможно, Сергей одержит победу нокаутом".

Бой Уорд - Ковалев за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.