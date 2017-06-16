Не менее 800 болельщиков из Мексики приехало в Казань на Кубок конфедераций

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 800-1000 болельщиков из Мексики приехало в Казань на матчи Кубка конфедераций по футболу, сообщил журналистам в пятницу председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"По поводу болельщиков из Мексики и Португалии: по моей информации, болельщиков из Португалии приехало не очень много, - сказал он. - Большее количество болельщиков из Мексики, я думаю, что это порядка 800-1000 человек".

Иванов отметил, что Кубок конфедераций - это событие в большей степени для страны-хозяйки турнира, которое дает уникальную возможность ее жителям посмотреть на чемпионов континентов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.