Боксер Ковалев считает, что Уорд прятался от СМИ из-за сомнений в победе в первом бою

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Андре Уорд прятался от прессы перед реваншем с россиянином Сергеем Ковалевым из-за сомнений в своей победе в первом поединке. Об этом Ковалев заявил ТАСС.

"Уорд прятался от СМИ потому, что они часто задают ему острые вопросы, касающиеся его чемпионства, - сказал Ковалев. - И, конечно, он сконцентрирован на подготовке к 17 июня. Он может говорить что хочет, но его обязывает контракт провести со мной реванш, который мы подписали еще за год до нашего первого боя. У него был один единственный выход "соскочить" - повесить перчатки на гвоздь".

Бой Уорд - Ковалев за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.