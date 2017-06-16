Силва назвал сном возможность играть в сборной Португалии вместе с Роналду

КАЗАНЬ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возможность выступать вместе с Криштиану Роналду в составе сборной Португалии по футболу на Кубке конфедераций - настоящий сон. Об этом журналистам рассказал 21-летний нападающий команды Андре Силва.

Португальцы в пятницу проводят вторую тренировку в Казани. В воскресенье команда, выступающая в группе В, откроет турнир встречей со сборной Мексики.

"Играть с Роналду в одной команде - настоящий сон, я всегда мечтал, как буду выступать бок о бок с ним. Он - настоящий капитан, часто разговаривает со мной и дает советы. Они очень своевременны и помогают мне прогрессировать", - рассказал Силва.

Нападающий также отметил, что на Роналду никак не сказываются обвинения испанской прокуратуры в неуплате налогов, из-за которых, по информации португальских СМИ, форвард хочет покинуть мадридский "Реал". "Я не вижу, как это влияет на него, он полностью сосредоточен на предстоящей игре и настраивает всю команду выиграть турнир", - уверен Силва.

Роналду выступал за "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009), в составе которого трижды стал чемпионом Англии (2007, 2008, 2009), а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2008 году. В 2009 году Роналду перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" за 93,4 млн евро и в составе "Королевского клуба" по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды - Лигу чемпионов. Футболист является четырехкратным обладателем "Золотого мяча". В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.