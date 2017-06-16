Сборная России по футболу накануне матча с новозеландцами тренируется в полном составе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все без исключения футболисты сборной России накануне первого матча Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии проводят тренировку. Об этом со стадиона "Смена" в Санкт-Петербурге сообщает корреспондент ТАСС.
В первой части тренировки футболисты провели двустороннюю игру, место в воротах команд занимали Владимир Габулов и Маринато Гильерме. Игорь Акинфеев тренируется отдельно.
Матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии пройдет в субботу на стадионе "Санкт- Петербург", начало в 18:00 мск. Турнир пройдет в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.