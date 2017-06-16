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Футболист Дегенек: сборная Австралии рассчитывает одержать победу на Кубке конфедераций

Спорт
16 июня, 17:37 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Сергей Околов

В последнем товарищеском матче перед турниром сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4

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Милош Дегенек (на переднем плане)

Милош Дегенек (на переднем плане)

© EPA/JULIAN SMITH, архив

СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Австралии рассчитывает одержать победу на Кубке конфедераций по футболу, команда стала более собранной и может ставить перед собой такие амбициозные цели. Об этом сообщил в пятницу журналистам защитник сборной Милош Дегенек.

"В последние несколько лет мы (сборная Австралии - прим. ТАСС) начали меняться, менять менталитет команды. Теперь мы более собраны, и, кто знает, может, мы сможем действительно одержать победу на турнире. Мы здесь, чтобы выигрывать, выигрывать каждую встречу", - сказал он.

На вопрос, как это может произойти, он сказал: "Я в это верю".

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4. Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году - четвертое.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии (19 июня, Сочи), Камеруна (22 июня, Санкт-Петербург), Чили (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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