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Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате Европы

Спорт
16 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 71:59

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Эпизод матча Россия - Латвия

Эпизод матча Россия - Латвия

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Латвии со счетом 71:59 в своем первом матче чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии.

Самым результативным игроком матча стала защитник сборной Латвии Элина Бабкина, в ее активе 20 очков. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс - 19.

В другой встрече группы D сборная Бельгии оказалась сильнее команды Черногории - 66:64. В следующем матче российская команда 17 июня сыграет с бельгийками.

В четвертьфинал пройдут победители своих групп. Команды, которые займут вторые и третьи места, будут играть в квалификационных матчах за право выступить в плей-офф соревнований. Чемпионат Европы завершится 25 июня.

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