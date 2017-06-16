Путин пообещал, что командный ЧМ по шахматам в Югре пройдет достойно и станет праздником

Боксер Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CASСпорт 16 июня, 19:43
CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016Спорт 16 июня, 19:20
Глава ФСБР предложил изолировать агрессивных болельщиков от просмотра соревнованийСпорт 16 июня, 19:15
Россиянин Захаров стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 16 июня, 19:08
Словенский арбитр Скомина рассудит сборные Камеруна и Чили на Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 19:06
"Великий европейский идеолог": реакция зарубежных политиков на смерть Гельмута КоляМеждународная панорама 16 июня, 19:00
Мраморные лабиринты карельских подземелийВ стране 16 июня, 18:51
Протестующие проникли в здание совета лондонского округа Кенсингтон и ЧелсиМеждународная панорама 16 июня, 18:46
Рапиристки сборной России завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованияхСпорт 16 июня, 18:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям командного чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Текст приветствия распространила пресс-служба Кремля.
"Гостеприимный Югорский край славится высочайшим уровнем организации шахматных турниров и уже неоднократно принимал наиболее престижные из них. И сегодня здесь, впервые в истории, одновременно пройдут соревнования среди мужских и женских команд, отбираемых по результатам Всемирной шахматной Олимпиады и континентальных первенств", - отметил глава государства.
Путин указал, что спортсменам предстоит в острой и напряженной борьбе продемонстрировать мастерство и волю, серьезный творческий, интеллектуальный потенциал, доказать свое право быть сильнейшими на планете.
Он отметил, что в России "с особым уважением относятся к шахматам, уделяют неустанное внимание развитию этого древнего спортивного искусства". "И мы сделаем все, чтобы чемпионат прошел достойно, стал настоящим праздником для его участников и гостей", - пообещал российский лидер.
Соревнования пройдут в Югорской шахматной академии с 17 по 26 июня. В Ханты-Мансийске сыграют 120 шахматистов из России, Китая, США, Украины, Египта, Индии, Норвегии, Турции, Польши, Грузии, Вьетнама, Азербайджана и Белоруссии.