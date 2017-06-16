Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Захаров стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Спорт
16 июня, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Второе место занял украинец Илья Кваша

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/VALDRIN XHEMAJ, архив

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров одержал победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсмен показал результат 525,10 балла.

Второе место занял украинец Илья Кваша (484,30), третьим стал его соотечественник Олег Колодий (470,30).

Золотая медаль Захарова стала первой для сборной России на нынешнем турнире, до этого в активе команды было четыре серебра и две бронзы.

Захаров является олимпийским чемпионом и победителем Универсиады в данной дисциплине, теперь он стал семикратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы завершится 18 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Биография Гельмута Коля
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
5
Умер Гельмут Коль
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
Маршрутка въехала в столб в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама