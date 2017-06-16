Радимов стал координатором команд ФК "Зенит"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд санкт-петербургского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".
Ранее стало известно, что Радимов покинул пост главного тренера "Зенита-2", который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В его обязанности будет входить отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия - молодежный состав - "Зенит-2" - первая команда.
Радимов возглавлял "Зенит-2" с 2013 года. Под его руководством команда вышла из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в ФНЛ. В прошедшем сезоне "Зенит-2" занял 13-е место в первенстве ФНЛ. В качестве игрока Радимов выступал за "Зенит" с 2003 по 2008 год, став с командой чемпионом России, обладателем Суперкука страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.