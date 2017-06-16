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Глава ФСБР предложил изолировать агрессивных болельщиков от просмотра соревнований

Спорт
16 июня, 19:15 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

12 июня схватки чемпионата России по вольной борьбе в Назрани были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИМИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил о необходимости изолировать агрессивных болельщиков от просмотра соревнований для избежания конфликтных ситуаций. Об этом он сказал журналистам, комментируя инцидент с дракой болельщиков во время чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.

12 июня схватки чемпионата России по вольной борьбе в Назрани были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Действия хулиганов были быстро пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.

"Такие вещи попирают все наши законы гостеприимства и пребывания в гостях, те люди наплевали на это все, если их можно назвать людьми. Поэтому я надеюсь, что уроки мы извлекаем, от таких псевдоболельщиков мы будем избавляться. По возможности, естественно, изолировать их от просмотра таких чемпионатов", - заявил Мамиашвили.

В пятницу глава ФСБР принял участие в открытии чемпионата России по греко-римской борьбе во Владимире.

"Я надеюсь, что здесь традиции немножко другие и публика приходит сюда сопереживать и болеть. А такие эпизоды, которые вы видели, к сожалению, провоцируют люди, которые на мероприятие приходят не для того, чтобы объективно поболеть, посочувствовать проигравшему и поздравить победителей, а для того, чтобы просто заниматься провокациями", - добавил Мамиашвили.

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