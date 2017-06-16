Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Состав сборной РФ по греко-римской борьбе на ЧМ определится после международных турниров

Спорт
16 июня, 19:29 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Окончательное решение по включению спортсменов в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира будет принято по итогам их выступления в ряде международных турниров. Об этом на открытии чемпионата страны во Владимире заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Формируется состав сборной, мы в преддверии отбора и участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Париже. Еще ребятам предстоит учебно-тренировочная работа, еще и будет предложен главным тренером и тренерским штабом целый ряд международных турниров, где они обязаны доказать свою состоятельность, и только после этого будет определен уже состав", - сказал Мамиашвили.

По итогам первых финалов сильнейшим в весовой категории до 71 кг стал Адам Курак (Красноярский край), который в упорной схватке победил хозяина соревнований Абуязида Манцигова (Владимирская область - Чеченская республика). В категории до 75 кг победителем стал Александр Чехиркин (Ростовская обл. - Москва).

Чемпионат России по греко-римской борьбе открылся в пятницу и впервые проходит во Владимире. В нем принимают участие спортсмены из 53 регионов страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Биография Гельмута Коля
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
5
Умер Гельмут Коль
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
Маршрутка въехала в столб в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама