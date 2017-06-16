Боксер Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению серебряной медали Олимпийских игр 2016 года после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом спортсмен заявил ТАСС.
"Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом, - сказал Алоян. - Но нет смысла с кем- то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем все, что требуется, а эмоции лучше оставить".
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая рассматривалась 9 мая.
Алоян 11 мая дебютировал на профессиональном ринге победой над никарагуанцем Ядером Кардосой.