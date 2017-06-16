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Левон Аронян выиграл шахматный супертурнир в Ставангере

Спорт
16 июня, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял последнее место

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян стал победителем шахматного супертурнира, который прошел в норвежском Ставангере.

В заключительном туре Аронян сыграл вничью с американцем Уэсли Со и набрал в итоге 6 баллов. Его ближайший преследователь Хикару Накамура из США уступил соотечественнику Фабиано Каруане, в его активе осталось 5 очков.

В других партиях россиянин Владимир Крамник обыграл голландца Аниша Гири, еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом Вашье- Лагравом, индиец Вишванатан Ананд и норвежец Магнус Карлсен также победителя не выявили.

Итоговое турнирное положение: Аронян (6), Накамура, Крамник (по 5), Гири, Со, Каруана (по 4,5), Ананд, Вашье- Лаграв, Карлсен (по 4), Карякин (3,5).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс.

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