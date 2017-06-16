Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеру

Архипов стал чемпионом России по аквабайку в дисциплине ски-дивижнСпорт 16 июня, 22:24
Захарова: решение Трампа по Кубе демонстрирует непредсказуемость внешней политики СШАПолитика 16 июня, 22:16
Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца МитрионаСпорт 16 июня, 21:57
Трамп озвучил условия снятия санкций с правительства КубыМеждународная панорама 16 июня, 21:48
Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеруСпорт 16 июня, 21:44
Федор Емельяненко заявил, что травмы не беспокоят его перед боем с МитриономСпорт 16 июня, 21:31
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. ДосьеБиографии и справки 16 июня, 21:25
Собянин: программа реновации в Москве потребует 3 трлн рублей на 15 летОбщество 16 июня, 21:09
Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной Португалии, что покинет "Реал"Спорт 16 июня, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет как можно дольше продолжать карьеру спортсмена. Об этом он заявил в ходе телефонной конференции.
"Как любой спортсмен, я хочу выступать как можно дольше. У нас контракт с Bellator на три боя, и если все будет хорошо, я продолжу драться", - сказал 40-летний Емельяненко.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.
В своем следующем поединке россиянин 24 июня в Нью-Йорке встретится с американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator. Бой должен был состояться еще в феврале, однако тогда у Митриона возникли проблемы с почками.
Емельяненко провел первый поединок в ММА в 2000 году.
Всего в активе бойца 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.