Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеру

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет как можно дольше продолжать карьеру спортсмена. Об этом он заявил в ходе телефонной конференции.

"Как любой спортсмен, я хочу выступать как можно дольше. У нас контракт с Bellator на три боя, и если все будет хорошо, я продолжу драться", - сказал 40-летний Емельяненко.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.

В своем следующем поединке россиянин 24 июня в Нью-Йорке встретится с американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator. Бой должен был состояться еще в феврале, однако тогда у Митриона возникли проблемы с почками.

Емельяненко провел первый поединок в ММА в 2000 году.

Всего в активе бойца 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.