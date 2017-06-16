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Россиянин Бабанин вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

Спорт
16 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В своем стартовом поединке он победил Мантаса Валавичуса из Литвы

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин пробился во второй круг чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен единогласным решением судей одержал победу над Мантасом Валавичусом из Литвы. В следующей стадии Бабанин 19 июня встретится с итальянцем Гидо Вианелло.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.

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