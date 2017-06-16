Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца Митриона

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что хочет досрочно победить американца Мэтта Митриона в поединке 24 июня. Об этом Емельяненко заявил в ходе телефонной конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.
"Конечно, я хочу завершить бой досрочно и победить красиво. Но не все зависит от меня, посмотрим, что противопоставит мне Мэтт Митрион. Но я изо всех сил буду стараться победить досрочно", - сказал Емельяненко.
40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.