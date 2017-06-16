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Архипов стал чемпионом России по аквабайку в дисциплине ски-дивижн

Спорт
16 июня, 22:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Соревнования проходят в Конаковском районе Тверской области

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Соревнования по аквабайку

Соревнования по аквабайку

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тимур Архипов стал победителем чемпионата России по аквабайку, который проходит в Конаковском районе Тверской области, в дисциплине ски-дивижн (GP 1). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Второе место занял Павел Колотовкин, третье - Оскар Хайреев. Дисциплина ски-дивижн представляет собой соревнования на аквабайках без сиденья.

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По словам 43-летнего Архипова, который впервые в карьере завоевал золото национального первенства, одержать победу ему помог опыт. "Выиграл потому что, наверное, я самый опытный из участников моего заезда. Те, с кем я соревновался в прошлые годы, уже ушли из профессионального спорта, а это здесь очень важно. Возможно, физически я и уступал своим более юным оппонентам, но, видимо, компенсировал это своим опытом", - отметил спортсмен.

"Борьба была очень жаркой, - продолжил он. - Я не ожидал, что будет так и, если честно, что смогу навязать эту борьбу. Очень много гонщиков боролись за первое место, не было какого-то одного лидера. Во втором заезде я вообще большую часть времени ехал четвертым, но потом мои соперники начали уставать и я их обошел".

Как отметил Архипов, очень важной составляющей успеха является техническая готовность аквабайка: "Наш класс отличается тем, что в нем участникам позволено модифицировать стандартные модели на свое усмотрение, но, конечно, есть и ограничения. Это не дает никаких гарантий, но, конечно, тоже оказывает влияние на результат. Здесь важно, чтобы аквабайк ехал быстро и главное - чтобы он доехал. На этом чемпионате у достаточно многих спортсменов были проблемы в этом вопросе, и они вынуждены были сойти с дистанции", - рассказал Архипов.

Также в пятницу прошли соревнования в дисциплине ранэбаут - сидячий водный мотоцикл. В классе GP 2 победителем стал Роман Клименко, серебряную медаль завоевал Дмитрий Клименко, бронзовая в активе Максима Бакмана. Анастас Панченко первенствовал в классе GP 1, второе место у Дмитрия Клименко, третье - у Дмитрия Андреева. Чемпионат России завершится 18 июня.

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