Российский боксер Ковалев попытается взять реванш у Уорда за спорное поражение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев проведет поединок с чемпионом мира по трем престижным версиям американцем Андре Уордом. 12-раундовый бой пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок станет возможностью для Ковалева взять реванш за первое поражение в карьере. В ноябре прошлого года россиянин проиграл Уорду по очкам и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок получился достаточно равным, Ковалев имел преимущество в начале боя, во втором раунде отправив соперника в нокдаун, а американец лучше выглядел во второй половине встречи и, возможно, за счет концовки склонил чашу весов в свою пользу. Все трое судей отдали предпочтение Уорду с минимальным преимуществом - 114:113, 114:113, 114:113.

Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его "ограбили". Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой. Перед повторным поединком он настолько завел самого себя, что порой не справлялся с эмоциями и открыто выражал недовольство в адрес Уорда. На пресс-конференции Ковалев даже досрочно покинул зал, сказав лишь несколько предложений и предложив американцу "хорошенько подготовиться".

"Когда я вижу лицо Уорда, я хочу ударить по нему. Рад, что получил эту возможность 17 июня, ведь я не уважаю этого парня и всю его команду, которая постоянно говорит неправду. Его команда откровенно врет, когда говорит, что предоставила право на реванш ради всех любителей бокса. Это все было прописано в контракте, что он должен предоставить реванш или завершить карьеру", - сказал Ковалев.

Предстоящий поединок станет одним из самых ожидаемых боев года в мировом боксе. Первый поединок также многие окрестили "боем года", в котором определился обладатель неофициального звания лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. Оба боксера входили в пятерку лучших, и Ковалев мог стать первым россиянином, который возглавил бы рейтинг после бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, который был лучшим в середине 2000-х.

Что ждать от соперников

По мнению многих специалистов, вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных различий по сравнению с первым поединком. Боксеры уже не в том возрасте, чтобы кардинально меняться и удивлять чем-то соперников и болельщиков. Уорду просто стоило бы лучше начать поединок, а Ковалеву - увереннее провести концовку.

Но сам Ковалев говорил, что к первой встрече он подошел неготовым. И за месяц до боя у него уже не осталось ни сил, ни энергии, а на ринг он вышел выхолощенным. Сейчас же он в полном порядке, а мотивации и злости (даже и неспортивной) хоть отбавляй. Так что россиянин может в целом и прибавить.

То, как он умеет завершать поединки досрочно, многие знают. Только четыре из 30 победных боев Ковалев не сумел завершить нокаутом, а в последних 14 выигрышных поединках лишь два соперника продержались до финального гонга - американец Бернард Хопкинс и малавиец Айзек Чилемба. Уорд успел почувствовать на себе силу удара Ковалева, побывав в нокдауне всего во второй раз в карьере (первый был в поединке с соотечественником Дарнеллом Буном в 2005 году).

Но американец обладает блестящей реакцией и чувством дистанции, филигранно владеет умением уходить от ударов и навязывать вязкую борьбу в клинчах в ближнем бою. Что он также и продемонстрировал в первом бою. И сейчас уже Уорд считается небольшим фаворитом в предстартовых раскладах у букмекерских контор.

Гонорары

Если за первый поединок Уорд заработал $5 млн фиксированного гонорара, то сейчас получит $6,5 млн. Ковалев за ноябрьский бой получил $2 млн, сейчас же не получит фиксированного гонорара - его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров. Эти цифры за первый поединок ожидания не оправдали - были проданы 170 тысяч трансляций, тогда как прогнозировалось около $200 тысяч.

Самый дешевый билет на поединок стоит $250, самый дорогой - $1300.

Уорд не знает поражений на профессиональном ринге - в его активе 31 победа (15 - нокаутом). На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

На этот раз пункта о проведении обязательного матч- реванша в контракте нет.