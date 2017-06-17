Свидлер и Непомнящий выступят за сборную России на чемпионате мира по шахматам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Командный чемпионат мира по шахматам стартует в субботу в Ханты-Мансийске. Мужскую команду России на домашнем турнире возглавляют Петр Свидлер и Ян Непомнящий.

Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирных шахматных олимпиад, которые проходят по четным годам. Мужская сборная России в последний раз выигрывала шахматную олимпиаду 15 лет назад, а чемпионат мира - в 2013 году в турецкой Анталье. В Ханты-Мансийске впервые одновременно состоятся открытый турнир и соревнования для женских сборных.

На предстоящем турнире старшим тренером мужской команды России станет президент Российской федерации шахмат (РШФ) Андрей Филатов, а в состав сборной вошли, помимо Свидлера и Непомнящего, Максим Матлаков, Никита Витюгов и Владимир Федосеев. В составе женской сборной (старший тренер - Сергей Рублевский) выступят Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря. Женская сборная России выигрывала шахматные олимпиады трижды подряд (2010, 2012, 2014), лишь в прошлом году в Баку уступив титул китаянкам, однако на командных чемпионатах мира россиянки выступают не так успешно. Женские турниры проходят с 2007 года, и российская сборная не побеждала ни разу, хотя четырежды становилась второй, а один раз - третьей.

В отличие от шахматных олимпиад, которые проходят по швейцарской системе с большим количеством участников, на чемпионатах мира выступают по 10 сильнейших команд. В Ханты- Мансийске в "открытом турнире" выступят команды России, Китая, Украины, Польши, США, Индии, Турции, Норвегии, Белоруссии и Египта. В женском турнире - сборные России, Китая, Грузии, Польши, Индии, Украины, США, Вьетнама, Азербайджана и Египта.

Чемпионат пройдет с 17 по 26 июня, выходной день - 22 июня. Контроль времени - по 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Матчи проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи.

Церемония открытия турнира и жеребьевка состоялись в пятницу в центре "Югра-Классик". Актеры в костюмах шаманов и коренных народов Севера в ходе своего мистического танца передали пешкам-актерам свой главный атрибут - 10 шаманских бубнов, за которыми были скрыты порядковые номера. Партии турнира будут проходить в Шахматной академии Ханты- Мансийска.

Сильнейшие только у Китая

Почти все команды не рассчитывают в Ханты-Мансийске на своих ведущих игроков. Главным фаворитом открытого турнира будет команда Китая, которую возглавили сильнейшие шахматисты страны - Дин Лижэнь, Юй Янъи и Вэй И, тогда как в составе украинской команды, в числе других, выступят Руслан Пономарев и Александр Моисеенко. Пропустят чемпионат мира чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, сильнейшие шахматисты США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также индиец Вишванатан Ананд. В составе сборной России отсутствуют вице-чемпион мира Сергей Карякин, Владимир Крамник, Александр Грищук.

В оптимальном составе выступит в Ханты-Мансийске женская сборная России, тогда как у команды Китая отсутствует экс-чемпионка мира Хоу Ифань. Зато в строю уступающая в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) лишь Хоу Ифань Цзюй Вэньцзюнь, а также чемпионка мира Тань Чжунъи. Выступят в России и лидеры сборной Грузии Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили и Нино Бациашвили. Индийскую команду возглавляет Харика Дронавалли - сильнейшая шахматистка страны Хумпи Конеру, как и Хоу Ифань, в последнее время предпочитает играть в открытых турнирах.

Наконец, в составе сборной Украины отсутствуют сестры Анна и Мария Музычук - в их отсутствие лидером команды является экс-чемпионка мира Анна Ушенина.

Первый командный чемпионат мира по шахматам прошел в 1985 году в швейцарском Люцерне и завершился победой сборной СССР, которую возглавлял Анатолий Карпов. Через четыре года в том же Люцерне советская сборная подтвердила свой класс, а сборная России побеждала на турнирах в 1997, 2005, 2009 и 2013 гг. Два титула на счету Свидлера и Витюгова (2009, 2013), в 2013 году входил в чемпионскую сборную и Непомнящий.

В 2015 году мужской турнир прошел в армянском Цахкадзоре и завершился победой сборной Китая, тогда как российская команда заняла лишь четвертое место. Первый женский чемпионат мира состоялся 10 лет назад в Екатеринбурге и завершился победой сборной Китая, которая выиграла трофей также в 2009 и 2011 гг. Два года назад в китайском Чэнду победу праздновали грузинки, второе место досталось сборной России.