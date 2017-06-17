Новым президентом футбольного клуба "Ростов" назначен Арутюнянц

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новым президентом футбольного клуба "Ростов" стал Арташес Арутюнянц, новым спортивным директором команды назначен Алексей Рыскин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее должность президента "Ростова" занимал Александр Гребенщиков.
Арутюнянц является членом совета директоров АО ФК "Ростов", владельцем компании "Южный Капитал" и депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. На должность спортивного директора клуба назначен Алексей Рыскин, который уже работал в селекционном отделе "Ростова".
"Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в "Ростове" собралась команда единомышленников, которая делает все для того, чтобы был собран боеспособный состав. Уважаемые болельщики, сейчас нашей команде очень нужна ваша поддержка. Вы были вместе с нами даже в самые сложные моменты, поэтому мы верим, что вы станете неотъемлемой частью "Ростова" и в следующем сезоне ", - приводит пресс-служба слова Арутюнянца.
В прошедшем сезоне чемпионата России "Ростов" занял шестое место. В Лиге чемпионов команда стала третьей в группе с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ и вышла в плей-офф Лиги Европы. Во втором клубном европейском турнире "Ростов" смог дойти до 1/8 финала, где уступил по сумме двух встреч будущему победителю турнира английскому "Манчестер Юнайтед".