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Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"

Спорт
17 июня, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По сообщению пресс-службы "Ростова", 27-летний защитник подписал с клубом долгосрочный контракт

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Евгений Макеев

Евгений Макеев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Макеев подписал контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте "Ростова".

"Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с "Ростовом" долгосрочный контракт. Мы желаем Евгению надежной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в "Ростов", - говорится в заявлении клуба.

Макеев выступал за "Спартак" с 2007 года, за это время он провел в составе первой команды 201 матч во всех турнирах и забил четыре мяча. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевывал серебряные медали чемпионатов России.

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