Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Макеев подписал контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте "Ростова".
"Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с "Ростовом" долгосрочный контракт. Мы желаем Евгению надежной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в "Ростов", - говорится в заявлении клуба.
Макеев выступал за "Спартак" с 2007 года, за это время он провел в составе первой команды 201 матч во всех турнирах и забил четыре мяча. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевывал серебряные медали чемпионатов России.