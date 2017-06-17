Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Макеев подписал контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте "Ростова".

"Состав нашей команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с "Ростовом" долгосрочный контракт. Мы желаем Евгению надежной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в "Ростов", - говорится в заявлении клуба.

Макеев выступал за "Спартак" с 2007 года, за это время он провел в составе первой команды 201 матч во всех турнирах и забил четыре мяча. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевывал серебряные медали чемпионатов России.