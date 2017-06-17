Боксеры Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед поединком в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд показали одинаковый вес (79,3 кг) перед боем-реваншем за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает пресс-служба WBC.
Бой Уорд - Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.