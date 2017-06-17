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Колобков: Минспорт в последнее время меньше задействован в подготовке к ЧМ-2018

Спорт
17 июня, 10:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

По словам министра спорта, все стадионы и остальная инфраструктура переданы оргкомитету турнира

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта РФ в последнее время в меньшей степени задействовано в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Минспорт задействован уже в меньшей степени, потому что все стадионы и остальная инфраструктура была передана оргкомитету, который отвечает за организацию. Вообще Минспорт отвечает за полную координацию подготовки к чемпионату мира, а вице-премьер Виталий Мутко курирует процесс подготовки. Мы плотно взаимодействуем с коллегами из других министерств, оргкомитетом и различными организациями", - отметил Колобков.

В субботу в Санкт-Петербурге пройдет первый матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии.

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