Колобков: Минспорт в последнее время меньше задействован в подготовке к ЧМ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта РФ в последнее время в меньшей степени задействовано в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Минспорт задействован уже в меньшей степени, потому что все стадионы и остальная инфраструктура была передана оргкомитету, который отвечает за организацию. Вообще Минспорт отвечает за полную координацию подготовки к чемпионату мира, а вице-премьер Виталий Мутко курирует процесс подготовки. Мы плотно взаимодействуем с коллегами из других министерств, оргкомитетом и различными организациями", - отметил Колобков.
В субботу в Санкт-Петербурге пройдет первый матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии.