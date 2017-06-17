Колобков рассчитывает, что вопрос покупки телеправ на ЧМ-2018 будет решен положительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что вопрос покупки прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года российскими телекомпаниями будет решен положительно. Об этом Колобков заявил на пресс-конференции.

"Конечно, процесс покупки прав - это переговоры, рынок. Процесс идет сложно, кто-то хочет больше за них получить, поэтому все нормально", - сказал Колобков.

Ранее консорциум "2Спорт2", в который входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. "Мы в этот процесс не вмешивались, хорошо, что все завершилось положительно для России. Это вопрос переговоров между каналами и ФИФА, поэтому надеюсь, что к чемпионату мира все будет хорошо", - добавил министр.

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум "2Спорт2" заплатил около $3,5 млн, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка $35-40 млн.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.