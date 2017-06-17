Хоккеист Овечкин приступил к беговым тренировкам после травмы

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, ранее получивший травму ноги, приступил к беговым тренировкам. Об этом он сообщил ТАСС.
31-летний форвард из-за травмы пропустил чемпионат мира - 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.
"Сейчас я немного бегаю. Потому что у меня только зажила травма. Чуть позже начну тренироваться в полную силу", - сказал Овечкин.
В плей-офф НХЛ "Вашингтон" дошел 1/4 финала, где уступил будущему обладателю Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.