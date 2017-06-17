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Футболист Тихонов перешел в самарские "Крылья Советов"

Спорт
17 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Контракт с 18-летним защитником рассчитан на один год

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник Михаил Тихонов стал игроком самарского клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с 18-летним игроком рассчитан на один год.

В начале июня главным тренером команды был назначен отец футболиста Андрей Тихонов, возглавлявший в прошлом сезоне красноярский "Енисей".

"Михаил является одним из самых перспективных молодых российских игроков, - сказал заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури. - Он хорошо показал себя на тренировках с нашей командой. Его потенциал заметен. Ждем от Михаила грамотной и зрелой игры, которую в свое время показывал в Самаре его отец".

"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и во второй раз в истории вылетели в Футбольную национальную лигу.

Тихонов выступал за молодежную команду "Краснодара" и "Енисея".

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