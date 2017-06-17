Борзаковский: Красная площадь отлично подходит для проведения легкоатлетического турнира

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проведение уличных легкоатлетических турниров с участием ведущих спортсменов с каждым годом набирает популярность во всем мире, и Россия также хочет идти в ногу со временем. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, уже в этом году в ряде российских городов состоятся подобные соревнования, а в будущем нельзя исключать проведения подобных стартов даже в центре Москвы на Красной площади.

"Планируется провести еще в этом сезоне серию уличных стартов, в настоящее время идет подготовительная работа, мы проговариваем, как это все будет происходить, - заметил Борзаковский. - Соревнования по различным прыжковым дисциплинах (шест, длина, тройной прыжок и высота), которые проходят не на стадионах, а на площадях в центре города, набирают популярность во всем мире. Мы также хотим провести подобные соревнования в Москве, Перми, других городах".

"Надеюсь, нам удастся запустить все уже в этом году, а со следующего сезона все выйдет на более серьезный уровень. Эти турниры послужат популяризации легкой атлетики в нашей стране. Может ли такой турнир пройти на Красной площади? А почему бы и нет, было бы здорово, нужно только получить разрешение".

Уличные соревнования в прыжковых видах легкой атлетики в августе этого года планируется провести в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Москве. В 2018 году проведение соревнований запланировано уже в десяти крупных городах России.

2 июня в центре австрийского Инсбрука на центральной площади у знаменитого дома с золотой крышей прошел уличный турнир. В женских прыжках в длину победу одержала россиянка Дарья Клишина, в лучшей попытке показавшая результат 6 метров 48 см.