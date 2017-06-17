Тренер сборной РФ по легкой атлетике Борзаковский поедет на ЧМ, если получит допуск IAAF

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский планирует поехать в августе на чемпионат мира в Лондон, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет решение о возможности аккредитации на этот турнир российских тренеров. Об этом Борзаковский сообщил ТАСС.

IAAF в настоящее время занимается разработкой регламентных вопросов по участию в августовском чемпионате мира в Лондоне российских спортсменов, которым разрешено выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Также IAAF должна принять решение о возможности аккредитации на ЧМ-2017 личных тренеров и других представителей окружения нейтральных спортсменов. Ранее Международная федерация приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

"Я очень надеюсь, что на чемпионате мира по легкой атлетике выступит большое количество наших спортсменов. Пусть они будут выступать не под российским флагом, но я также поеду с ними в Лондон, если IAAF даст допуск", - рассказал Борзаковский.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.