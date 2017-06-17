Легкоатлет Сокирский не выступает на зарубежных стартах из-за потери контакта с менеджером

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать в нейтральном статусе, пока не выступает на зарубежных стартах по причине того, что его личный менеджер не выходит на связь. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсмена Владимир Полешко.

32-летний спортсмен из Крыма Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Единственным зарубежным стартом в этом сезоне для спортсмена стал турнир во французском Монтре, где он занял восьмое место с результатом 72 метра 55 сантиметров.

"Наша главная задача - подойти в оптимальной форме к чемпионату мира, но решая ее, нам также нужно выполнить квалификационный норматив, - заметил Полешко. - У нас еще есть время, и мы обязаны за оставшиеся полтора месяца решить этот вопрос. Могу сказать точно, что Алексей обязательно примет участие в Мемориале Знаменских и чемпионате России. Что касается зарубежных стартов, то здесь у нас возникла пауза в связи с тем, что менеджер пока не выходит с нами на связь".

Квалификационный норматив чемпионата мира - 2017 в мужском метании молота равен 76 метрам. Сокирский в конце мая на командном чемпионате России в Сочи сумел метнуть снаряд на 75,14 м.

Менеджер спортсмена Айвар Каротамм сообщил в апреле ТАСС, что планировал заявить Сокирского на турниры в чешской Остраве (27-28 июня) и венгерском Секешфехерваре (3-4 июля).