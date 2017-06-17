Терещенко: хоккеистов и персонал АНО "Динамо" вынуждают заключать контракты с ООО

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроков и персонал АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" вынуждают расторгать контракты и заключать новые с ООО "Хоккейный клуб "Динамо". Об этом журналистам сообщил форвард клуба Алексей Терещенко.

"Персоналу, тренерам не выплачивается зарплата за три месяца. Команду вынуждают расторгать контракты и заключать новые. На улице может оказаться вся структура ХК "Динамо", это не только игроки, но и персонал", - сказал хоккеист.

"Динамо" (Балашиха) хотят расформировать, несмотря на ее победу в ВХЛ (Высшей хоккейной лиге. - Прим. ТАСС ) и на то, что клуб будет представлять Россию на евротурнире. Мы не понимаем, почему правопреемник не хочет забрать команду целиком: со школой в том числе. Нет позиции КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) - это большой вопрос, если она есть, то мы ее не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят обанкротить, команда решила защищать себя сама", - добавил Терещенко.

"Не буду выступать за ООО "Динамо" пока не погасят долги в АНО"

"У меня контракт с АНО "ОХК "Динамо". Что будем делать, обсудим. Но если так будет продолжаться, то пока не погасят долги, начиная со школы и кончая игроками, в ООО "Динамо" я играть не буду, - сказал форвард.

"Сафронов (глава АНО "Динамо". - Прим . ТАСС) сказал, что у него нет денег, и он не может расплатиться. Может, стоит к самому верху обратиться? Пытался встретиться с Дмитрием Чернышенко (президент Континентальной хоккейной лиги), вчера звонил последний раз. Мне сказали, что у него очень тяжелый плотный график, а с понедельника он в отпуске", - добавил игрок.

"Мы хотим, чтобы нами занимался адвокат. Предоставили ему документы. Будем думать, что делать дальше", - заключил Терещенко.

5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющейся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ООО не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", которое имеет долги на сумму около 2 млрд рублей (задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей), и не собирается погашать эту сумму.

В среду президиум ВФСО одобрил, а КХЛ подтвердила участие "Динамо" в следующем сезоне.