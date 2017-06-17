Уголовное дело на гендиректора АНО "Динамо" Сафронова не заводилось

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уголовное дело на генерального директора АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" Андрея Сафронова не заводилось. Об этом журналистам сообщил начальника службы безопасности клуба Александр Смирнов.

Две недели назад пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД провели обыск в офисе клуба. Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.

"Обыска не было, был осмотр в рамках УПК. Никакого дела нет", - сказал Смирнов.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.