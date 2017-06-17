"Локомотив" продлил на год срок аренды футболиста "Краснодара" Ари

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" на год продлил арендное соглашение с бразильским нападающим "Краснодара" Ари. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Ари перешел в "Локомотив" прошедшей зимой на правах аренды из "Краснодара", контракт с которым рассчитан до 2019 года.
За московскую команду он провел в чемпионате и Кубке России 12 матчей, забив шесть мячей. В составе "Локомотива" 31-летний бразилец стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.