Калгари примет чемпионат мира по санному спорту в 2021 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту 2021 года пройдет в канадском Калгари. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта.

Такое решение было принято на конгрессе организации в румынской Констанце. На проведение соревнований также претендовал немецкий Оберхоф.

Калгари трижды принимал чемпионат мира по санному спорту (1990, 1993, 2001).

В 2020 году чемпионат мира пройдет в Сочи.