Еременко: руководство ООО "Динамо" не вело переговоров с хоккеистами АНО

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство ООО "Хоккейный клуб "Динамо" не вело переговоров с хоккеистами АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Об этом журналистам сообщил вратарь клуба Александр Еременко.
"Я набрал Федорову, поговорили нормально с ним. Мне сказали: "Если хотите, приезжайте". От встречи ожидали большего, интереса никакого не увидели. Конкретно я спросил: "Вы хотите увидеть клуб в КХЛ в связи с этой обстановкой?". Он сказал: "Да, но на нас никто не выходил", - сказал Еременко.
"Либо ООО "Динамо" не знает, что будет, либо что-то еще. С ребятами новое руководство не общалось", - добавил голкипер.
5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющейся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ООО не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", которое имеет долги на сумму около 2 млрд рублей (задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей), и не собирается погашать эту сумму.
В среду президиум ВФСО одобрил, а КХЛ подтвердила участие "Динамо" в следующем сезоне.