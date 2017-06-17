СМИ: Тотти займет административную должность в "Роме"

МОСКВА, 17 июня, /ТАСС/. Франческо Тотти, выступавший на протяжении всей карьеры за итальянскую "Рому", согласился занять управленческую должность в футбольном клубе. Об этом сообщает Corriere dello sport.

Ранее сообщалось, что Тотти хочет продолжить игровую карьеру в сезоне-2017/18.

В конце июня итальянец должен встретиться со спортивным директором "Ромы" Рамоном Мончи и обсудить свои обязанности в новой роли. Тотти займет административную должность в клубе и будет связующим звеном между руководством и командой.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел всю карьеру, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии. 28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 голов.