Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Тотти займет административную должность в "Роме"

Спорт
17 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня /ТАСС

Ранее сообщалось, что Тотти хочет продолжить игровую карьеру в сезоне-2017/18

Поделиться
Материал из 1 страницы
Франческо Тотти

Франческо Тотти

© EPA/CLAUDIO PERI

МОСКВА, 17 июня, /ТАСС/. Франческо Тотти, выступавший на протяжении всей карьеры за итальянскую "Рому", согласился занять управленческую должность в футбольном клубе. Об этом сообщает Corriere dello sport.

Ранее сообщалось, что Тотти хочет продолжить игровую карьеру в сезоне-2017/18.

В конце июня итальянец должен встретиться со спортивным директором "Ромы" Рамоном Мончи и обсудить свои обязанности в новой роли. Тотти займет административную должность в клубе и будет связующим звеном между руководством и командой.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел всю карьеру, Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии. 28 мая итальянец провел свой последний официальный матч за "Рому" в качестве игрока. Во всех турнирах за римский клуб Тотти провел 786 матчей и забил 307 голов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
2
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Порошенко отменил "закон Савченко"
5
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
6
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
7
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама