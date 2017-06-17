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Казань заинтересована в проведении Европейских игр или Юношеской олимпиады

Спорт
17 июня, 14:54 UTC+3 КАЗАНЬ корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова, в республике уже прорабатывают возможность проведения этих турниров

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КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти Казани прорабатывают возможность принять Европейские игры или Юношеские олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Ранее власти республики неоднократно заявляли о заинтересованности в проведении у себя Олимпийских игр. "Уже осенью МОК вынесет решение по 2024 году и, вполне возможно, по 2028 году, так что с этим все понятно. Но есть старты, скажем так, полегче - есть Юношеские олимпийские игры, есть Европейские игры. Мы как раз прорабатываем возможность их проведения", - заявил Леонов.

Министр напомнил, что руководство республики также рассматривает вероятность проведения первого чемпионата мира по пляжным видам спорта. "В текущем году мы принимаем Всероссийский фестиваль пляжных видов спорта. Хотим посмотреть, как это все будет смотреться с точки зрения организации. А дальше есть такой большой турнир, как чемпионат мира по пляжным видам спорта. Думаем, чтобы в дальнейшем у себя его принять", - сказал он.

Первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году, следующие примет в 2019-м Минск. Ближайшие летние Юношеские ОИ пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе, а зимние - в 2020-м в Лозанне.

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