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Еременко: Овечкин всячески старается помочь хоккеистам "Динамо" в ситуации с долгами

Спорт
17 июня, 15:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженности по зарплате перед игроками клуба за три месяца

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass, File

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, который также является советником президента московского "Динамо", всячески старается помочь игрокам бело-голубых в вопросе долгов по зарплате. Об этом журналистам сообщил вратарь "Динамо" Александр Еременко.

Ранее Овечкин рассказал, что хотел на "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным спросить о ситуации в "Динамо". АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженности по зарплате перед игроками клуба за три месяца.

"Александр и сам знает всю ситуацию. Мы держим с ним контакт, он всячески нам старается помогать", - сказал Еременко.

5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющейся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, ООО не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", которое имеет долги на сумму около 2 млрд рублей (задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей), и не собирается погашать эту сумму.

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