Легкоатлетка Ласицкене уверена, что к ЧМ-2017 ее соперницы серьезно прибавят в результатах

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в длину Мария Ласицкене (Кучина) уверена, что на чемпионате мира в Лондоне она столкнется с более острой конкуренцией со стороны своих соперниц, чем сейчас. Об этом Ласицкене сообщила на пресс-конференции в Стокгольме, предваряющей старт очередного этапа "Бриллиантовой лиги".
Ласицкене в течение трех последних недель одержала победы на пяти международных стартах подряд (дважды - на этапах "Бриллиантовой лиги"). Она является обладательницей лучшего результата сезона в мире - 2,04 метра. Ни одной из ее иностранных соперниц в летнем сезоне пока не удалось покорить высоту 2 метра. Бельгийка Нафиссату Тиам прыгнула на 1,98 метра, остальные - еще ниже.
"Если бы конкуренция была выше, то было бы интереснее всем, - считает Ласицкене. - В условиях конкуренции результат всегда лучше, а сейчас мне приходится себя подбадривать. Но я уверена, что к чемпионату мира все девушки наберут форму и соревнования будут еще красочнее".
"Я сейчас испытываю удовольствие от того, что могу прыгать за два метра, все-таки этот рубеж для женщин всегда был чем-то большим и желаемым, - продолжила спортсменка. - Сейчас я этим наслаждаюсь и хочу, чтобы это длилось как можно дольше".
Финал женских прыжков в высоту на чемпионате мира в Лондоне пройдет 12 августа, двумя днями ранее пройдет квалификационный турнир.