Россиянин Галанов вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский боксер Тамир Галанов пробился во второй круг чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен единогласным решением судей одержал победу над Сергеем Лобаном из Белоруссии. В следующей стадии Галанов 19 июня встретится с болгарином Данижлем Асеновым.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.