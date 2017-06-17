Россиянин Галанов вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский боксер Тамир Галанов пробился во второй круг чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг. Турнир проходит в Харькове.
Российский спортсмен единогласным решением судей одержал победу над Сергеем Лобаном из Белоруссии. В следующей стадии Галанов 19 июня встретится с болгарином Данижлем Асеновым.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.