Легкоатлетка Ласицкене считает, что ее личный тренер Габрилян гений

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в длину Мария Ласицкене (Кучина) считает гениальной работу своего личного тренера Геннадия Габриляна. Об этом Ласицкене сообщила на пресс-конференции в Стокгольме, предваряющей старт очередного этапа "Бриллиантовой лиги".

Чемпионка мира 2015 года Ласицкене в течение трех последних недель одержала победы на пяти международных стартах подряд (дважды - на этапах "Бриллиантовой лиги"). Она является обладательницей лучшего результата сезона в мире - 2,04 метра. Ни одной из ее иностранных соперниц в летнем сезоне пока не удалось покорить высоту 2 метра. Бельгийка Нафиссату Тиам прыгнула на 1,98 метра, остальные - еще ниже.

На вопрос журналиста, как ей удается показывать такие высокие результаты, 24-летняя Ласицкене ответила: "Потому что мой тренер - гений. Он смог сделать так, что я сейчас вышла на такой уровень. Мы очень долго ждали возможности выступить на международной арене, тренировались и не опускали руки. А сейчас снова показываем отличные результаты".

Сотрудничество Ласицкене с Габриляном началось, когда спортсменке было 10 лет.