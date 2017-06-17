Строители начали монтаж дренажной системы на поле стадиона в Калининграде к ЧМ-2018

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КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Строители приступили к устройству дренажной системы футбольного поля стадиона, который строится в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на сайте застройщика стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
"На будущем футбольном поле стадиона, который строится в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, приступили к устройству дренажной системы. В уплотненном щебеночном основании устроены траншеи, которые перед укладкой дренажных труб застилались двумя слоями геотекстиля и специальной мембраной", - говорится в сообщении.
Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.