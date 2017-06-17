Легкоатлет Шубенков намерен победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, хочет одержать победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, который пройдет в воскресенье. Об этом Шубенков сообщил на пресс-конференции, посвященной старту турнира.

"Стокгольм был первым турниром "Бриллиантовой лиги" в моей карьере, то выступление дало очень многое в плане моего развития, - заметил Шубенков. - Я, конечно, хочу выиграть здесь, хотя на предыдущих турнирах я чувствовал себя как новичок. Мне нужно было втянуться, и я надеюсь, сделать это в Стокгольме. Мне нужно больше международных соревнований, чтобы вернуться на высокий уровень, потому что в России нет так высок уровень барьеристов".

4 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу тогда одержал американец Арис Меррит (13.13). Ранее на этапе "Бриллиантовой лиги", который состоялся в середине мая в Шанхае, россиянин финишировал пятым (13.35). До Шанхая в течение полутора лет Шубенков из-за санкций, наложенных IAAF на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, не имел возможности выступать на международных стартах.