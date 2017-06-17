Шайтар: гонщик Сироткин быстро вписался в условия гонок на спортпрототипах

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Российский пилот Сергей Сироткин быстро вписался в атмосферу гонок на выносливость. Об этом ТАСС рассказал его коллега по экипажу команды SMP Racing на марафоне "24 часа Ле-Мана" Виктор Шайтар.

Гонка стартовала в 16:00 мск. Сироткин, который является резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено", является дебютантом легендарного марафона. Третьим гонщиком экипажа является Михаил Алешин.

"Настрой боевой, не первый "Ле-Ман" едем, - сказал Шайтар. - В гонке дебютирует Сергей, но по тому времени, которое он здесь показывает, для него марафон не станет проблемой, он быстро вкатился, настоящий профессионал". "Настроение хорошее, готов к борьбе и настроен на победу", - в свою очередь добавил Сироткин.

Руководитель программы поддержки пилотов SMP Racing Борис Ротенберг ждет интересной гонки. "Ждем красивую и хорошую гонку, - сказал он. - 60 машин на старте. 24 часа - это серьезное испытание, непредсказуемая ситуация".

Нынешний марафон является 85-м в истории.