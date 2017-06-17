Бельерин пожертвует £50 за каждую сыгранную минуту на ЧЕ пострадавшим от пожара в Лондоне

Российские гандболисты впервые в истории не пробились на чемпионат ЕвропыСпорт 17 июня, 16:55
ВКС РФ ликвидировали в Сирии двух полевых командиров ИГ и 180 боевиковПолитика 17 июня, 16:39
Легкоатлет Шубенков рассчитывает набрать оптимальную форму к чемпионату мираСпорт 17 июня, 16:30
Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 16:26
Отели Казани будут загружены на 90% в день матча сборной России с мексиканцамиСпорт 17 июня, 16:23
Макгоуэн: австралийским футболистам трудно судить об уровне игры сборной РоссииСпорт 17 июня, 16:15
Легкоатлет Шубенков намерен победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в СтокгольмеСпорт 17 июня, 16:08
Ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" метро закрыто на вход из-за роста пассажиропотокаКубок конфедераций-2017 17 июня, 15:52
"Культурно обогатимся, а потом на футбол": Петербург встречает Кубок конфедерацийСпорт 17 июня, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футболист "Арсенала" испанец Эктор Бельерин пожертвует пострадавшим от пожара в Лондоне £50 за каждую сыгранную минуту на молодежном чемпионате Европы (игроки не старше 21 года), стартовавшем в пятницу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"За каждую минуту, которую я сыграю на молодежном чемпионате Европы, я пожертвую 50 фунтов, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower", - рассказал футболист.
За 90 минут матча на турнире сумма пожертвований игрока составит £4500.
14 июня в Лондоне загорелось 24-этажное жилое здание Grenfell Tower. По официальным данным в результате ЧП погибли не менее 30 человек, 24 человека находятся в больницах, при этом 12 из них остаются в реанимации.
Финальная часть молодежного чемпионата Европы - 2017 проходит с 16 по 30 июня в Польше. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Сербии и Македонии. Первый матч на турнире испанцы проведут 17 июня против сборной Македонии, начало в 20:45 мск.