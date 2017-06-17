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Бельерин пожертвует £50 за каждую сыгранную минуту на ЧЕ пострадавшим от пожара в Лондоне

Спорт
17 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

За 90 минут матча на турнире сумма пожертвований игрока составит £4500

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футболист "Арсенала" испанец Эктор Бельерин пожертвует пострадавшим от пожара в Лондоне £50 за каждую сыгранную минуту на молодежном чемпионате Европы (игроки не старше 21 года), стартовавшем в пятницу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"За каждую минуту, которую я сыграю на молодежном чемпионате Европы, я пожертвую 50 фунтов, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower", - рассказал футболист.

За 90 минут матча на турнире сумма пожертвований игрока составит £4500.

14 июня в Лондоне загорелось 24-этажное жилое здание Grenfell Tower. По официальным данным в результате ЧП погибли не менее 30 человек, 24 человека находятся в больницах, при этом 12 из них остаются в реанимации.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы - 2017 проходит с 16 по 30 июня в Польше. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Сербии и Македонии. Первый матч на турнире испанцы проведут 17 июня против сборной Македонии, начало в 20:45 мск.

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