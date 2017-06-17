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Легкоатлет Шубенков рассчитывает набрать оптимальную форму к чемпионату мира

Спорт
17 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

4 июня в Риме Шубенков занял третье место, показав результат 13,21 секунды

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) допуск на выступление в нейтральном статусе, думает, что сможет выйти на пик формы к главному старту сезона - чемпионату мира в Лондоне. Об этом Шубенков сообщил на пресс-конференции, посвященной этапу "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

"На предыдущем этапе "Бриллиантовой лиги", который проходил в Риме, у меня совсем не получился стартовый отрезок, - заметил он. - Не могу сейчас сказать, как сложится для меня старт в Стокгольме. Надеюсь, получится лучше, чем в Риме. Я работаю над тем, чтобы улучшать результаты по ходу сезона, и думаю, что смогу набрать форму к чемпионату мира".

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4 июня в Риме Шубенков занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу тогда одержал американец Арис Меррит (13,13). Ранее на своем первом этапе "Бриллиантовой лиги", который состоялся в середине мая в Шанхае, россиянин финишировал пятым (13,35). До чемпионата мира Шубенков кроме Стокгольма планирует также выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (1 июля) и международном турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля)

"Что касается самого чемпионата мира, то мне кажется, что это будет одно из самых сильных мировых первенств в плане результата", - считает российский спортсмен.

Финал ЧМ-2017 в мужском беге на 110 метров с барьерами пройдет 7 августа.

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