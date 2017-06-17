Шишкарев: непопадание сборной России по гандболу на ЧЕ является катастрофой

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Невыход мужской сборной России на чемпионат Европы по гандболу 2018 года является катастрофой. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В субботу сборная России по гандболу дома сыграла вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира.

"Безусловно, это катастрофа, потому что мы впервые не попали на чемпионат Европы с момента его существования, - сказал Шишкарев. - Для нас непозволительно пропускать континентальное первенство. Первый тайм был лучшим за все время моего пребывания во главе федерации, во втором мы начали экспериментировать и отдали матч".

Российская команда принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.