Исполком ФГР примет решение по поводу будущего тренера сборной России 28 или 29 июня

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) 28 или 29 июня примет решение относительно продолжения работы в мужской сборной России главного тренера Дмитрия Торгованова. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

В субботу сборная России по гандболу дома сыграла вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира. Торгованов возглавляет команду с 2015 года.

"Исполком пройдет 28 или 29 июня", - сообщили в ФГР.

Как заявил ТАСС президент ФГР Сергей Шишкарев, у исполкома организации будут серьезные вопросы к работе тренерского штаба команды. "Исполком Федерации гандбола России примет решение по поводу будущего Торгованова, - сказал Шишкарев. - На исполкоме будут серьезные вопросы к тренерскому штабу. Кредит доверия есть кредит доверия, но результата нет".

Российская команда принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.