Исполком ФГР примет решение по поводу будущего тренера сборной России 28 или 29 июня

Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцамСпорт 17 июня, 18:22
Президент ФИФА Инфантино пригласил всех болельщиков в РоссиюСпорт 17 июня, 18:17
Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедерацийСпорт 17 июня, 18:15
Двухэтажная экскурсия и кубанские вареники: гости Кубка конфедераций знакомятся с СочиСпорт 17 июня, 18:10
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевыОбщество 17 июня, 18:08
Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честнойСпорт 17 июня, 17:59
Путин прибыл на церемонию открытия Кубка конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 17:56
Колотовкин стал чемпионом России - 2017 по аквабайку в слаломеСпорт 17 июня, 17:55
Женская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место на чемпионате ЕвропыСпорт 17 июня, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) 28 или 29 июня примет решение относительно продолжения работы в мужской сборной России главного тренера Дмитрия Торгованова. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).
В субботу сборная России по гандболу дома сыграла вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира. Торгованов возглавляет команду с 2015 года.
"Исполком пройдет 28 или 29 июня", - сообщили в ФГР.
Как заявил ТАСС президент ФГР Сергей Шишкарев, у исполкома организации будут серьезные вопросы к работе тренерского штаба команды. "Исполком Федерации гандбола России примет решение по поводу будущего Торгованова, - сказал Шишкарев. - На исполкоме будут серьезные вопросы к тренерскому штабу. Кредит доверия есть кредит доверия, но результата нет".
Российская команда принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.