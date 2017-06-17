Тренер Торгованов пока не готов говорить о своем будущем в сборной России по гандболу

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов пока не готов обсуждать вопрос своего будущего в национальной команде. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира. Торгованов возглавляет команду с 2015 года.

"Я пока не готов говорить о работе в сборной, мы все обсудим на исполкоме, - сказал он. - Мы провели два разных тайма, во втором допустили очень много ошибок. Невыход на чемпионат Европы - это катастрофа".

Как ранее сообщили ТАСС в Федерации гандбола России, исполком пройдет 28 или 29 июня.

Российская команда принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.